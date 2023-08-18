 مصرع طفل صدمته سيارة في ملوي بالمنيا - بوابة الشروق
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مصرع طفل صدمته سيارة في ملوي بالمنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 8:28 م

لقي طفل عمره 10 سنوات، مصرعه بعدما صدمته سيارة، أثناء عمله مع والده على كوبري البحر، بقرية البرشا في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بدهس سيارة مسرعة، طفلا عمره 10 سنوات يدعى آدم معتز صالح، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الطفل كان يعمل على كوبري البحر بقرية البرشا، بصحبة والده، وتوفي متأثرا بالحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة، انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثة، وإعداد تقرير بسبب الوفاة الحقيقي، وتبين وفاته متأثرا بالحادث وتقرر التصريح بدفن الجثة.


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