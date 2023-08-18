الأهلي يخسر أمام برشلونة في نهائي كأس الأبطال لكرة اليد

خسر الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، عقب الهزيمة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 37-31.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة بعد تصدر المجموعة الأولى بفارق 8 أهداف عن مونبلييه الفرنسي الذي حل وصيفًا للمجموعة، بينما صعد برشلونة بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية.

وافتتح الأهلي البطولة بالفوز على يورو فارم المقدوني بنتيجة 34-23 ثم التعادل أمام مونبلييه الفرنسي بنتيجة 25-25، قبل أن يعود للانتصارات في ثالث المباريات أمام سلوجا البوسني بنتيجة 50-26، ليتأهل للمباراة النهائية ويخسر اللقب أمام برشلونة عملاق أوروبا.

وشارك الأهلي في بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة اليد، في إطار استعداداته للموسم الجديد الذي سيبنطلق في الأول من سبتمبر المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل بمواجهة الزهور في أولى جولات دوري المحترفين.