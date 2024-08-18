محافظ بورسعيد: يجب إشراك الشباب في المشروعات من أجل مصلحة الوطن

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع ممثلي الأحزاب السياسية من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتعزيز دور الأحزاب السياسية في المجتمع والتعاون من أجل تحقيق الصالح العام.

يأتي ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وأمناء أحزاب الشعب الجمهوري، ومصر أكتوبر وصوت الشعب، والإصلاح والنهضة.

وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء محب حبشي، بجميع الأحزاب السياسية من أبناء بورسعيد، معربا عن سعادته بمشاركتهم الحوار واللقاء معاهم؛ وذلك لأهمية التعاون البناء بين المحافظة والأحزاب السياسية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة أبناء بورسعيد، وتشكل دورًا حيويًا في المجتمع المصري.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا اللقاء يأتي من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد لمعرفة أفكارهم وآرائهم البناءة حول مختلف القضايا، وتضافر الجهود والعمل من أجل خدمة المحافظة وتحقيق تطلعات مواطنيها، مؤكدًا أهمية دور الأحزاب الفعال والمؤثر، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

وأشار اللواء محب حبشي، إلى انخفاض مستوى القيم والأخلاق وانتشار الشائعات والآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعطيل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية وتعطيل التنمية، موجها بعدم الانسياق خلف الشائعات وأهمية نشر الوعي والقيم والأخلاق بين مختلف الفئات في المجتمع، فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن .

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور لعرض آراء وملاحظات الأحزاب السياسية حول القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة، والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع، وكان على رأسها المحاور المرورية، والنظافة والصرف الصحي وإزالة الإشغالات بأحياء بورسعيد، وتجميل المدارس، وتنشيط السياحة والتجارة الداخلية مع حل أزمة الإسكان.

وشهد اللقاء تفاعلًا من قبل مختلف الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح المقترحات والمبادرات لخدمة المواطنين.

كما استمع لرؤية وتطلعات كل حزب خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، ووضع الآليات وتقديم المقترحات من أجل مساعدة المواطنين على التحديات التي تواجههم، منها رفع كفاءة عدد من المدارس، وتجميل الشوارع، وتنشيط السياحة، وتقديم مبادرات لا للمخدرات، ولا للسرعة، وإقامة معرض أهلا مدارس، وذلك بالتعاون مع المحافظة، ولبيان أهمية التوعية المجتمعية، وبناء كوادر شبابية.

ووجه جميع ممثلي الأحزاب، الشكر لمحافظ بورسعيد على فتح باب الحوار، معربين عن سعادتهم بهذا التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية للوقوف على هذه المشكلات؛ لتحقيق تلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار والاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع الأحزاب السياسية وجميع أبناء بورسعيد؛ ‏لمناقشتهم واتخاذ آرائهم و الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها، وتبادل الرؤى السياسية.