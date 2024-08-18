نيجيريا تهدف لجمع ملياري دولار من خلال بيع سندات بالدولار

تستهدف نيجيريا جمع ما يصل إلى ملياري دولار، من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار للمستثمرين المحليين في غرب أفريقيا، وفقا للمنظم الرئيسي "يونايتد كابيتال بي إل سي".

ويبلغ حجم برنامج السندات المحلي ملياري دولار، وسيتم إطلاق السلسلة الأولى من هذه السندات يوم الإثنين المقبل بقيمة 500 مليون دولار. وستستمر السندات لمدة خمس سنوات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستهدف السندات، المتاحة للمواطنين النيجيريين المقيمين في البلاد وخارجها بالإضافة إلى الشركات المحلية للصناديق التقاعدية، جمع الأموال من "الحسابات الدولارية والتحويلات من المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية"، بحسب "يونايتد كابيتال". ولن تكون ودائع النقد بالدولار مقبولة إلا إذا تم إيداعها في حسابات محلية قبل 30 يوما على الأقل من الإصدار.

وتسعى الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا إلى إصدار السندات بالدولار محليا لسد فجوات تمويل البنية التحتية، حيث أن ظروف السوق لم تكن مواتية لعرض السندات الأوروبية.