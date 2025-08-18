مباحثات سورية سعودية بشأن تعزيز الاستثمار والتعاون الثنائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة، إن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والسعودية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة".

وأكدا "أهمية تعزيز أواصر المحبة والترابط بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

وشددا على أهمية "فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء".

ويأتي اللقاء بين الجانبين في إطار زيارة بدأها الوزير السوري الأحد إلى السعودية، وتستمر 3 أيام، حيث من المقرر أن يعقد في وقت لاحق، الاثنين، اجتماعا مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

كما يلتقي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ويختتم الوزير لقاءاته الثلاثاء، بزيارة إلى مقر صندوق الاستثمارات العامة، وفق المصدر ذاته.

وفي يوليو الماضي، أُطلق من العاصمة دمشق أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.