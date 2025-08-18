مركر فلسطيني يحذر من مساعي إسرائيل لمحو حي الزيتون بغزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاثنين، من مساعي إسرائيل لتدمير حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وتسويته بالأرض، عبر سياسة "الأرض المحروقة المتدرجة" وصولا إلى كامل المدينة من أجل إحكام السيطرة العسكرية عليها.

وقال المركز الحقوقي في بيان، إن إسرائيل تواصل منذ 8 أيام هجوما عسكريا واسعا في حي الزيتون في هجوم بري هو التاسع من نوعه منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف المركز أن الهجوم تخلله "تدمير مئات المنازل والأعيان المدنية، وتهجير قسري جماعي للسكان، في مشهد يعيد إلى الأذهان سياسة الأرض المحروقة المتدرجة وصولا إلى كامل مدينة غزة، تمهيدا لإحكام السيطرة العسكرية عليها".

وأوضح أنه رغم الدمار الذي طال الحي خلال العمليات البرية الثمانية الماضية والقصف الجوي والمدفعي المكثف، إلا أن إسرائيل "تسعى هذه المرة إلى محو الحي الذي تبلغ مساحته حوالي 9156 دونما في طريقها لمحو المدينة بالكامل، وتسويتها بالأرض على غرار ما حدث في مناطق أخرى من القطاع".

ونقل البيان عن مدير المركز راجي الصوراني قوله: "ما حدث في الحي يكشف عن سياسة إسرائيلية تقوم على القضم المتدرج والتدمير الشامل، حتى تُخلي مدينة غزة كاملة من سكانها".

وتابع: "الوحشية والعنف وعمق التدمير في الزيتون دفعا إلى نزوح جماعي (..) والخشية الكبرى أن يكون هذا المشهد مقدمة لتركيز سكان القطاع في نطاق جغرافي محدود جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم خارج الحدود".

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي "باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لوقف تنفيذ الخطة الإسرائيلية، ومنع تكرار نكبة جديدة بحق الفلسطينيين، وحماية مدينة غزة، أكبر المدن الفلسطينية، التي تضم مئات المعالم التاريخية والحضارية، وإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة".

وفي 8 أغسطس الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

والجمعة، قالت هيئة البث، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسريع "العملية العسكرية"، التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، كما أعلن الجيش في اليوم ذاته بدء عمل "الفرقة 99" خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.