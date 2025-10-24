إيرباص: ألمانيا لن تعرقل صفقة مقاتلات يوروفايتر مع تركيا

منح الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" مايكل شولهورن، الضوء الأخضر لصفقة بيع مقاتلات "يوروفايتر" لتركيا بتأكيده أن ألمانيا لن تعرقل الصفقة.

وقال شولهورن في تصريحات خاصة للأناضول، إن المفاوضات بشأن بيع مقاتلات "يوروفايتر" إلى تركيا اقتربت من مرحلتها النهائية، معربًا عن تفاؤله الكبير بأن المباحثات ستُختتم قريبًا بنجاح.

وأشار إلى تجاوز التحفظات السياسية الألمانية السابقة، وأن الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس أعلنت صراحة أنها لن تمنع الصفقة.

شراكة طويلة الأمد

وأكد شولهورن أن "إيرباص" وشركاءها يهدفون إلى زيادة إنتاج مقاتلات "يوروفايتر تايفون" وتزويدها بأحدث التقنيات.

وأضاف المسئول الألماني أنهم يأملون تعاونا طويل الأمد في هذا المجال مع انضمام تركيا إلى عائلة "يوروفايتر".

وتابع: "يوروفايتر ليست مجرد طائرة مقاتلة، بل منظومة متكاملة خلفها مجموعة واسعة من الأنظمة ومجموعة شاملة من الأسلحة".

وأوضح أن التقنيات الجديدة التي يعملون عليها ستتيح للطيارين التحكم بطائرات مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء التحليق.

وذكّر بأن "يوروفايتر تايفون" تستخدمها حاليا ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا، بالإضافة إلى دول الخليج مثل السعودية وقطر والكويت وعُمان، مؤكدا استمرار التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الدول الشريكة بشأن التقنيات الجديدة.

وقال: "إذا انضمت تركيا إلى نادي يوروفايتر، فستشارك في المجموعات التي يجتمع فيها المستخدمون، حيث يمكن تبادل الأفكار والتعلّم بشكل أسرع. نحن على تواصل دائم لتقديم الحلول التي يريدها المستخدمون، أي أن الأمر سيكون أكثر من مجرد شراء طائرة".

إشادة بالصناعات الدفاعية التركية

وتحدث شولهورن، الذي عمل طيارا في الجيش الألماني وتولى مناصب إدارية عليا في قطاعات صناعية مختلفة، عن معرفته الوثيقة بصناعة الدفاع والطيران التركية خلال مسيرته، وأشاد بالتطور الكبير الذي حققته أنقرة في هذا المجال.

وأكد دعمه لتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين أوروبا وتركيا، معتبرا أن ذلك سيكون في مصلحة الطرفين.

تقليل الاعتماد على واشنطن

وأشار شولهورن، الذي يدير مشاريع الدفاع والفضاء في "إيرباص" منذ عام 2021، إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت أن أوروبا تواجه تهديدات حقيقية ولا يمكنها الاعتماد فقط على قوة الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن.

وشدد على ضرورة أن تزيد الحكومات الأوروبية إنفاقها الدفاعي وأن تسهّل التعاون على مستوى القارة.

وأردف: "أعتقد أن الحكومات الأوروبية أدركت الوضع الأمني الذي تعيشه القارة، كما أدركت أنها لا يمكن أن تعتمد فقط على الولايات المتحدة، لأنها قد تنشغل بمناطق أخرى. لذلك، يجب على أوروبا أن تزيد جهودها الذاتية".

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، أن بلاده تخطط لشراء نحو 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، وذلك بعد ساعات من توقيعه مع نظيره البريطاني جون هيلي مذكرة تفاهم شاملة تتيح لأنقرة استخدام المقاتلة الأوروبية "تايفون".

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.