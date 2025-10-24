الصحة العالمية: المساعدات الطبية لقطاع غزة غير كافية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الرعاية الطبية مازالت غير كافية للسكان في أنحاء قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من بدء وقف إطلاق النار الأخير.

وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في جنيف، إن إمدادات الأدوية والمعدات الطبية التي جرى منعها لشهور، بدأت تصل لتوها.

وأضاف أن إسرائيل لم تفتح سوى معبرين فقط، الأمر الذي يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات.

وقالت المنظمة إن 14 مستشفى فقط من 36 مستشفى في القطاع تعمل بشكل جزئي وكذلك الحال مع 64 من أصل 181 مركزا صحيا، و109 من أصل 359 غرف علاج.

وهناك مستشفيات رئيسية، تقع في المنطقة التي مازالت تحت سيطرة إسرائيل ولا يمكن للمرضى الوصول إليها، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يتوفر لديها كل المعدات اللازمة في المنطقة، لكنها بحاجة إلى حرية وصول أفضل وأسرع.

وتتحكم إسرائيل في الدخول إلى قطاع غزة، ويتعين عليها منح الإذن لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وحتى الآن، يتم تفتيش كل شحنة على حدة، ويتعين الحصول على تصريح منفصل لكل مادة يتم إدخالها.

وقال بيبركورن إن الأمر استغرق من منظمة الصحة العالمية عامين ونصف العام لإدخال ثماني أجهزة أشعة سينية متنقلة إلى قطاع غزة.

وأعدت منظمة الصحة العالمية قائمة بالأدوية والمعدات الأساسية، وتحث السلطات الإسرائيلية على الموافقة عليها بشكل شامل بدلا من إعادة فحص كل شحنة على حدة.

وقالت المنظمة إن هناك جهازين فقط للتصوير المقطعي المحوسب في قطاع غزة، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإمكانات.