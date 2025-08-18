ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن من المحتمل أن يعقد القادة الثلاثة اجتماعا.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه تحدث للتو مع بوتين بطريقة غير مباشرة، وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".

وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".