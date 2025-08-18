إقالة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك رسميا من منصبه

تقرر إقالة الزعيم الانفصالي الصربي ميلوراد دوديك رسميا من منصب رئيس جمهورية صربسكا، بعدما رفضت محكمة الاستئناف البوسنية اليوم الاثنين الشكوى التي تقدم بها.

وهذا يعني أن دوديك، الذي كان يضغط لانفصال "جمهورية صربسكا" عن البوسنة والهرسك لسنوات، قد استنفد جميع الطرق القانونية ضد إقالته من اللجنة الانتخابية، مما سمح للجنة بإجراء انتخابات جديدة.

ويأتي القرار بعدما أيدت محكمة الاستئناف نفسها حكما بالسجن لمدة عام واحد بحق دوديك، بالإضافة إلى حظر توليه أي مناصب عامة لمدة 6 أعوام في أول أغسطس.

وتلقى الزعيم الانفصالي العقوبة بسبب تجاهله المتعمد لقرارات الممثل السامي للبوسنة والهرسك، كريستيان شميت.

وكان شميت قد ألغى القوانين القضائية الانفصالية التي أصدرتها جمهورية صربسكا، لكن دوديك تأكد من عدم نشر القرارت القانونية التي أصدرها شميت في الجريدة الرسمية لصربسكا.

ومع تأييد محكمة الاستئناف في سراييفو حكم المحكمة الابتدائية، دخل الحكم الذي يحظر على دوديك شغل أي منصب لمدة 6 أعوام حيز التنفيذ، مما يجعل من المستحيل عليه الاستمرار في العمل في منصبه الحالي.

ومع ذلك، تمكن دوديك من تجنب السجن عن طريق دفع غرامة.