ترامب: ثمة احتمال كبير لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاءه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين "ليس نهاية الطريق"، وإن ثمة احتمالا كبيرا لتحقيق السلام مع روسيا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، الاثنين في البيت الأبيض، إن لقاءه بالرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيين "ليس نهاية الطريق".

وتابع: "سنعقد اجتماعا اليوم، إذا سارت الأمور على ما يرام فسنعقد اجتماعا ثلاثيا (الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا)، وعندما نفعل ذلك ستكون لدينا فرصة كبيرة لإنهاء الحرب".

وعندما سُئل عن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لحفظ السلام، قال: "سنعمل مع أوكرانيا وروسيا، سنعمل مع الجميع، وإذا كان هناك سلام، فسنضمن استمراره على المدى الطويل".

وأعرب ترامب عن إيمانه الكامل بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي، إلا أنه لا يستطيع أن يحدد موعدها فقط.

وأشار ترامب إلى أنه "لا يساوره شك" في إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد.

وبشأن الضمانات الأمنية المُقدّمة لأوكرانيا، قال: "ستكون هناك مساعدة كبيرة فيما يخص الأمن، ستكون جيدة، إنهم (الأوروبيين) خط الدفاع الأول لوجودهم هناك، لكننا سنساعدهم أيضا، سنكون مشاركين".

وأشار ترامب إلى أنهم سيناقشون مع أوكرانيا وأوروبا الدور الذي يمكن للولايات المتحدة أن تلعبه فيما يتعلق بالضمانات الأمنية المذكورة، لافتا إلى أنهم ربما يصدرون بيانا بشأن هذه المسألة قريبا.

وشدد على أن هدف المحادثات ليس تحقيق وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، بل "التوصل إلى اتفاق سلام مباشر".

ولفت ترامب إلى أنه أوقف 6 حروب حتى اليوم، وتابع: "لا أعتقد أن وقف إطلاق النار ضروري. إذا نظرتم إلى الاتفاقيات الـ 6 التي أبرمتها هذا العام (لم يذكرها)، ستجدون أنها كانت جميعها في حالة حرب".

وأردف: "لم أبرم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وإنما بينما تتقاتل الأطراف يمكننا التوصل لاتفاق للعمل على اتفاق سلام".

ودافع ترامب عن فكرته قائلا إن اتفاقات وقف إطلاق النار تنهار بسهولة بالغة، في حين أنه من الأفضل العمل على اتفاق سلام حتى لو استمرت الحرب.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، عقب محادثاته في البيت الأبيض اليوم، لمناقشة العملية الراهنة.