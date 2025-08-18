زيلينسكي يلمح إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي وترامب عن أملهما في أن تفضي المحادثات الحاسمة اليوم الاثنين في البيت الأبيض إلى محادثات ثلاثية مع بوتين.

وقال ترامب: "إذا نجح كل شيء اليوم، فستكون لدينا (محادثات) ثلاثية"، في إشارة إلى المحادثات الثلاثية المحتملة بين زيلينسكي وبوتين وترامب. وأضاف "سنعمل مع روسيا، سنعمل مع أوكرانيا".

وأعرب زيلينسكي أيضا عن انفتاحه على المحادثات الثلاثية، وقال "نحن مستعدون لمحادثات ثلاثية كما قال الرئيس.. إنها إشارة جيدة بشأن الثلاثية. أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية".

وقال ترامب، إنه سيتحدث مع بوتين بعد هذه الاجتماعات، وأشار إلى أن الرئيس الروسي "يتوقع مكالمتي عندما ننتهي من هذا الاجتماع" مع زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين الذين ينتظرون في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا.