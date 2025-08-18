 مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 4:18 م القاهرة
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأمريكية

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 4:06 م

لقي شرطيان حتفهما بالرصاص في مدينة تريمونتون بشمال ولاية يوتا، فيما تم إلقاء القبض على رجل، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

وكان الشرطيان يستجيبان لبلاغ عن مشاجرة منزلية أمس الأحد في أحد أحياء مدينة تريمونتون.

وأصيب نائب من مكتب قائد الشرطة وكلب بوليسي كانا قد استجابا للبلاغ أيضا، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

وقالت الشرطة إن المارة تمكنوا من إقناع الرجل بإلقاء سلاحه بعد إطلاق النار على الشرطيين.

وأضافت الشرطة أن فرق التدخل السريع استجابت لتفتيش المنزل والتأكد من عدم وجود أي تهديد آخر.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي، أنه تم القبض على الرجل بتهمة القتل المشدد. ولم يتم الكشف عن اسم الرجل على الفور.


