فيتنام تأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث طائرتها بمطار ميونخ الألماني

أصدرت وزارة البناء الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، توجيهات عاجلة لكل من هيئة الطيران المدني وخطوط الطيران الوطنية "فيتنام إيرلاينز"، بالتنسيق الفوري مع السلطات الألمانية، للكشف عن ملابسات حادث تعرضت له طائرة بوينج 787-9 في مطار ميونخ، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وشملت التوجيهات مطالبة هيئة الطيران المدني الفيتنامية بفتح قناة اتصال رسمية مع السلطات الألمانية المعنية بالتحقيق في حوادث الطائرات، والمشاركة الفعلية في التحقيق بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

كما كلّفت الهيئة بتعزيز إجراءات الرقابة على سلامة تدريب الكوادر الجوية، وعمليات تشغيل الطائرات وصيانتها لدى شركات الطيران الفيتنامية.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تقدم الهيئة معلومات دقيقة وموضوعية بشأن الحادث، مع منع تداول أي تقارير غير موثوقة قد تثير القلق بين الركاب والرأي العام.

كما طلبت منها رفع نتائج التحقيق الألماني، إلى جانب الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة، إلى الوزارة فور الانتهاء منها.

وفي سياق متصل، وجهت الوزارة شركة "فيتنام إيرلاينز" بالتعاون الكامل مع السلطات الألمانية، والشركات المصنعة للطائرة والمحركات، وسائر الأطراف المعنية بالتحقيق.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي ، للرحلة "في إن 34" التابعة لـ"فيتنام إيرلاينز" والمتجهة من ميونخ إلى هانوي.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن هيئة الطيران المدني الفيتنامية، فإن طائرة بوينج 787-9 ، أطلقت تحذيرات بعد إقلاعها بوقت قصير، أفادت باحتمال حدوث احتكاك بالذيل، وقراءات غير طبيعية لضغط الإطارات. وعندها أبلغ الطاقم برج المراقبة الجوية، واتخذ قرار العودة إلى ميونخ لإجراء فحص تقني دقيق.

وقد حلّقت الطائرة في أجواء ميونخ لنحو ساعتين قبل أن تهبط بسلام. ولم تسجل أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 271 راكبا، أو بين أفراد الطاقم الـ16، الذين كانوا جميعا في حالة جيدة.