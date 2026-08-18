لافروف: موسكو وبيونج يانج تقفان في جبهة واحدة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا وكوريا الشمالية تقفان في "جبهة واحدة" لإقامة نظام عالمي جديد وعادل يقوم على التعددية القطبية والمساواة الحقيقية ومراعاة المصالح الوطنية للدول.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن لافروف قوله في برقية تهنئة بعثها إلى نظيرته بكوريا الشمالية، تشوي سون هوي، بمناسبة ذكرى تحرير كوريا من الاحتلال الياباني: "تقف موسكو وبيونج يانج اليوم في جبهة واحدة من أجل إقامة نظام عالمي جديد وعادل، يستند إلى مبادئ التعددية القطبية والمساواة الحقيقية ومراعاة المصالح الوطنية للدول".

وأشار لافروف في برقيته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أنه "في عام 1945، تمكن جنود الجيش الأحمر السوفيتي والوطنيون الكوريون، من خلال عملياتهم المشتركة والانتصارات التي ظفروا بها، من هزيمة اليابان وتحرير الشعب الكوري من هيمنتها الاستعمارية التي استمرت عقودا، مما أسهم في تقريب نهاية الحرب العالمية الثانية".

وتلقت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، برقية تهنئة من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بمناسبة يوم التحرير، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.