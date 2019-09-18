«سي إن إن»: هجوم «أرامكو» انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا "بدرجة احتمال كبير" المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المسؤول القول إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة، هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، وتظهر المسار المحدد.

ويقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص)، وأن إيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.

وأوضحت الشبكة أن "هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا تكاد تعانق الأرض للتخفي عن الرادارات لمئات الأميال".

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنها ستعرض في وقت لاحق اليوم أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على أرامكو.