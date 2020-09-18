أوقاف البحر الأحمر: تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة الفترة المقبلة

قال محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، إن وزير الأوقاف ناقش اليوم، مع المحافظ، المشاريع الهامة المشتركة بينهما.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزير والمحافظ ذهبا بعد صلاة الجمعة إلى مدينة الحرفيين، لتفقد المنشآت الجديدة والاعمال القائمة بالمشروع.

وأشار إلى أنهما تفقدا أيضًا سوق الجملة ومسجد الدهار، كاشفًا عن فتح مجالات تعاون أكبر بين المحافظ ووزرة الأوقاف خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة، بحضور عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 72 مسجدا جميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، و71 مسجدا بجمهورية مصر العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=AyQXT5W-31s&feature=share