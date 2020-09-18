سواريز يتخطى اختبار الإيطالية تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس

تجاوز لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس اختبار اللغة الإيطالية في بيروجيا اللازم للحصول على سفر البلد الإيطالي، الذي سيسهل انتقاله لنادي يوفنتوس.

وعقب تدربه صباح الخميس مع برشلونة، توجه سواريز إلى بيروجيا على متن طائرة خاصة ووصل إلى الجامعة التي خضع فيها للاختبار مرتديا قميصا وقبعة بيضاء، وفقا لما نشرته بعض مقاطع الفيديو عبر الانترنت.

وتخطى المهاجم الأوروجوائي الاختبار، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى حصوله على شهادة «B1» اللازمة لحصوله على جواز السفر الإيطالي.

وأجرى سواريز، الذي كان في استقباله عدد من مشجعي اليوفي خارج أسوار الجامعة، اختبارات شفهية ونصية خلال الاختبار.

وسواريز صاحب الـ 33 عامًا يعد أحد أهداف اليوفي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري والمطلوب من قبل مديره الفني أندريا بيرلو للعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إلا أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية أشارت إلى أن المرشح الأوفر للانضمام للبيانكونيري هو البوسني إدين دجيكو، نظرا لأن سواريز سيحتاج للانتظار عدة أسابيع قبل الحصول على جواز السفر، ما يصعب لحاقه بقائمة دوري أبطال أوروبا.

ويشار إلى أن بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قد كشف عن أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين لم يعد له مستقبل في آليانز ستاديوم واقترب المهاجم من الرحيل إلى الدوري الأمريكي بالتحديد نادي إنتر ميامي، لذا يبحث النادي عن مهاجم رقم 9 وبعدما بات سواريز خارج حسابات برشلونة في الموسم المقبل فمن المتوقع أن ينضم بشكل مجاني لحل أزمة هذا المركز ويكون شريك لباولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في خط هجوم بطل الدوري الإيطالي تسع مرات متتالية.