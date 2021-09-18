عبد الستار صبري يعلن انضمامه للجهاز الفني لمورينيو في روما

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كشف عبد الستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق، حقيقة ترشحه للانضمام إلى الجهاز المعاون لجوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر": "بالفعل أنا ضمن المرشحين للانضمام لجهاز مورينيو في روما وأنتظر فقط العرض الرسمي لإنهاء المفاوضات والسفر إلى روما".

وأضاف: "مورينيو كان مدربي في فريق بنفيكا البرتغالي، وقيمته كبيرة هو مدرب عظيم واستفدت منه بكل تأكيد".

وواصل نجم منتخب مصر السابق: "طلبت العمل مع مورينيو أثناء حضوره لمصر في كأس الأمم الإفريقية، وبعدها تلقيت اتصالا منه ومن مسؤولي روما لأكون جزءا من الجهاز الفني، وأنتظر فقط العرض الرسمي كما ذكرت وسأذهب مباشرة لروما لأنه تم التأكيد لي على كل الأمور".

وتابع: "كنت سأعمل ضمن الجهاز المعاون لمورينيو أثناء قيادته لفريق توتنهام الإنجليزي قبل إقالته لسوء النتائج".

وأتم عبد الستار صبري بأنه يجيد التحدث بالبرتغالية ولن تكون هناك أزمة فسيتحدث مع مورينيو ثم سيتعلم اللغة الإيطالية بعد ذلك.