طوكيو: 862 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 80 حالة مقارنة بأمس الجمعة، وبانخفاض 411 حالة مقارنة بيوم السبت من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.



وبلغت الإصابات بالنسبة لمن هم فى العشرينات من عمرهم (248 حالة) وفي الثلاثينات (163 حالة)، بينما كانت هناك 164 حالة تحت 20 عاما.



ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 177 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 1559، بانخفاض 56 حالة، مقارنة بأمس الجمعة.