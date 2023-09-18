أحمد موسى ينعى شهداء الجيش في الروبيكي: بيان القوات المسلحة هو الحقيقة وما دونه محض كذب

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توجه الإعلامي أحمد موسى، بخالص التعازي لأسر شهداء القوات المسلحة، وذلك بعد استشهاد وإصابة 9 ضباط والدرجات الأخرى، أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية، وانقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر بشكل مفاجئ.

وعقب خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «محدش يجري وراء المليشيات واللجان الإلكترونية، اللي يروجون إشاعات طول الوقت، وليس من مصلحة أحد إخفاء أي معلومة»، مؤكدا أن البيان الصادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة هو الحقيقة وما دونه محض كذب وغير صحيح بالمرة.

وشدد على ضرورة وجود ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وما يصدر عنها من بيانات رسمية، خاصة في ظل سعى البعض للترويج إلى الإشاعات والأكاذيب.

وتعرضت إحدى الناقلات التابعة للقوات المسلحة، والمحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى.

يأتي في إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان.

وصرح المتحدث العسكري بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.