الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني لدى برلين

استدعت ألمانيا السفير الإيراني لدى برلين، مجيد نيلي أحمد آبادي، إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية اعتقال مواطن دنماركي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية في العاصمة برلين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الثلاثاء، أنه تم استدعاء السفير أحمد آبادي إلى مقر وزارة الخارجية بعد اعتقال "علي س." وهو مواطن دنماركي من أصل أفغاني يبلغ من العمر 53 عاما، بتهمة التجسس على مواطنين ومؤسسات يهودية في برلين لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأشار الصحيفة إلى أن الخارجية الألمانية أبلغت السفير الإيراني عن ادانتها للموضوع.

وكانت السلطات الدنماركية قد اعتقلت المشتبه به "علي س" في مدينة آرهوس في 26 يونيو الماضي بناءً على طلب مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه الألمانية.

وكان بيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، ذكر أن "علي س." جُند من قبل الاستخبارات الإيرانية في بداية العام الجاري لجمع معلومات عن المراكز اليهودية في برلين وبعض الأفراد اليهود، وأنه سيمثل أمام القضاء بعد تسلمه من الدنمارك.