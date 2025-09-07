المجني عليه في واقعة تحطم سيارته على يد الفنان أحمد صلاح حسني: التوكيل أثبت أنها لم تعد تصلح نهائيا

كشف المهندس محمد صلاح المجني عليه في واقعة تحطيم سيارته على يد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه منذ التصالح مع الفنان في الشق الجنائي تهرب منه الفنان وانقطع التواصل بينهما، مؤكدًا أن ما حصل عليه من تعويض لم يعوض الخسائر الفادحة التي تعرض لها.

وقال صلاح في تصريحات لـ"الشروق"، إن الدعوى في شقها الجنائي انتهت بالتصالح، إلا أن سيارته ماركة "نيسان" لم تعد تصلح للاستخدام أو الإصلاح طبقًا لتقرير التوكيل.

وتابع أنه أضطر للاستمرار في الشق المدني بعد تهرب محامي الفنان أحمد صلاح حسني من التواصل معه للحصول على باقي حقوقه، قائلًا "المحامي ما ردش عليا بعد انتهاء الدعوى الجنائية، فاضطريت أكمل في المدني علشان آخد حقي".

وكان المحامي رمضان أبو هندية قال إن محكمة جنح القاهرة حددت جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني.