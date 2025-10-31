الكشف عن الفعاليات الترفيهية في كأس السوبر المصري بالإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته الكبيرة باستضافة السوبر المصري في دولة الإمارات العربية، حيث ستكون هذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات تلك المسابقة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

وقال مصعب المرزوقي في تصريحات لبرنامج الكابتن على قناة دي إم سي: "نحن سعداء بتواجدكم في بلادكم، وسعداء بالعلاقة الطيبة بين مصر والإمارات دائما إخوة وأشقاء".

وأضاف: "نحن في رابطة المحترفين الإماراتية سعداء للغاية ببداية البطولة ونتمنى أن تكون مميزة، ونستعد للتنظيم والتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي".

وتابع: "الملاعب والبنية التحتية جاهزة واستقبال الأندية والجماهير كذلك، ومن المقرر أن تصل الأندية تباعًا من 3 نوفمبر وهناك تنسيق كامل لضمان أعلى معايير التنظيم".

وأكمل: "هناك فاعليات ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري، فهي ليست مجرد بطولة عادية، وستكون تجربة ثرية للجماهير، وسيكون هناك حفل ضخم يحييه مطربون مصريين في مباراة الدور النهائي".

وأتم مصعب المرزوقي تصريحاته قائلًا: "بيع التذاكر؟ الإقبال كبير والنسبة متساوية بين جماهير الأهلي والزمالك، وسيستمع الجمهور بفعاليات مميزة في بطولة السوبر المصري بالإمارات".