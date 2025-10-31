ترامب لا يستبعد إجراء تجارب نووية تحت الأرض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستأنف التجارب النووية، ولم يرد بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان ذلك سيشمل التجارب النووية التقليدية تحت الأرض، التي كانت شائعة خلال الحرب الباردة.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء توجهه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، عندما سئل عن التجارب النووية تحت الأرض: "ستعرفون ذلك قريباً جداً، لكننا سنجري بعض الاختبارات"، وتابع: "الدول الأخرى تفعل ذلك.. إذا كانوا سيفعلون ذلك، فسنفعلها نحن"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب، الخميس، إنه أمر الجيش الأميركي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فوراً، بعد توقف دام 33 عاماً، في خطوة بدت وكأنها تحذير للقوتين النوويتين المنافستين الصين، وروسيا.

جاء هذا الإعلان المفاجئ من ترمب عبر موقع "تروث سوشيال" بينما كان على متن طائرة الرئاسة الهليكوبتر "مارين وان" في طريقه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، في جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.

الأسلحة النووية تعود إلى الواجهة

وعاد ملف الأسلحة النووية، الذي كان يُنظر إليه سابقاً باعتباره من مخلفات حقبة الحرب الباردة، إلى الواجهة مجدداً، مع إطلاق موسكو تهديدات نووية متكررة، بالتزامن مع حرب أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، اختبار صاروخ جديد، يعمل بالطاقة النووية يمكنه حمل رؤوس نووية، يُعرف باسم "بوريفيستنيك" ويحمل الاسم الرمزي Skyfall لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى اختبار طائرة بدون طيار "درون" مسلحة نووياً تحت الماء.