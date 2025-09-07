سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اوصى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد، بتخزين المواد الأساسية لوجود مخاطر محتملة.

ونقلت وسائل اعلام دولية عن المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة، "هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات".

وأضاف "نوصي بتوفير المواد الأساسية وتخزينها لوجود مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها"، بحسب وكالة تسنيم الايرانية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، قبل أيام، أن الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولةضعيفة منزوعة السلاح، مشيرا الى أن بلاده سترد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان.



