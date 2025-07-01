فوجئت مصر، الثلاثاء، بطقس متقلب إذ سقطت أمطار غزيرة، رغم الأجواء الصيفية الحارة، ووسط طقس متقلب عربيا بين رياح قوية وغبار وأتربة ورؤية منخفضة واحتمالات سقوط مطر.

جاء ذلك حسب ما رصدته الأناضول في 9 دول عربية هي: مصر وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر والسعودية وسوريا والعراق والأردن.

مصر

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة القاهرة ومدينة الجيزة (غربي العاصمة) الثلاثاء "سقوط أمطار مفاجئة تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، رغم استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب البلاد، في مشهد غير معتاد خلال فصل الصيف".

والثلاثاء، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية 4 بيانات أفادت فيها بأن صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس رصدت تكاثرًا للسحب الممطرة على جنوب وشرق القاهرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت امتدادها إلى بعض مناطق مدن القناة مساء، وأن نشاطا للرياح على بعض المناطق قد يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة.

سلطنة عمان

حذرت الأرصاد العمانية، عبر منصة "إكس" الثلاثاء، من تقلبات في الطقس.

وقالت إنها رصدت مساء "خلية ماطرة قد تكون رعدية و يحتمل أن تترافق برياح هابطة نشطة على جبال الحجر الشرقي".

وأضافت: "الرجاء أخذ الحيطة و الحذر".

البحرين

أصدرت الأرصاد الجوية في البحرين "تنبيها" عبر "إكس" جاء فيه أن "البلاد ستشهد رياح قوية السرعة الثلاثاء".

وجاء ذلك غداة توقعها أن "تتأثر المملكة برياح شمالية غربية الثلاثاء نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي وتكون سرعتها من معتدلة إلى نشطة وتصل أحيانا إلى شديدة السرعة يومي الأربعاء والخميس وتكون مثيرة للأتربة".

وتستمر هذه الرياح القوية إلى السبت 5 يوليو الجاري، وفق الأرصاد.

الكويت

أصدرت الأرصاد الجوية في الكويت "تحذيرا جويا" الثلاثاء من حدوث رياح قوية وغبار، وذلك عبر منصة "إكس".

وأوضحت أن "الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تزيد سرعتها عن 65 كم/ ساعة وتكون مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 م على بعض المناطق وتودي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام".

قطر

حذرت الأرصاد القطرية، عبر "إكس" الثلاثاء، من "رياح قوية متوقعة الأربعاء ورؤية أفقية متدنية على بعض المناطق".

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في سلسلة منشورات عبر "إكس"، إنذارات بين صفراء (عادية) وبرتقالية (متوسطة) بشأن استمرار الأتربة المثارة والرياح النشطة اليوم الثلاثاء على بعض المناطق منها: الحدود الشمالية والشرقية والرياض.

وكشف المركز عن "مؤشرات أولية لفرص هطول أمطار خلال الأسبوع المقبل على مرتفعات عدة مناطق بالمملكة منها مكة المكرمة".

سوريا

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان، الثلاثاء، أنه "يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة في تلك المناطق".

وأفادت بأن "الرياح غربية إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كم/ساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية".

ويتكرر طقس مشابه لهذا يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بحسب الأرصاد السورية.

العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، في بيان الثلاثاء، "تصاعدا للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءا من الجمعة".

وغدا الأربعاء سيكون الطقس صحوا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية.

أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى 40 كم بالساعة في المنطقة الجنوبية مثيرة للغبار، حسب البيان.

الأردن

الطقس في الأردن الثلاثاء، حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، حسب تقرير لإدارة الأرصاد الجوية.

ويطرأ غد الاربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.