القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني 60 فردا

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة القتالية صدت هجومين أوكرانيين في منطقة كراسني ليمان قرب منطقة تورسكي، و"كبدت العدو خسائر بلغت نحو 60 جنديا".



وقال سافتشوك إنه "في منطقة كراسني ليمان، صدت المجموعة القتالية المركزية هجومين لمجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي الأوكراني رقم 63"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضاف سافتشوك أنه في منطقة غابات سيريبريانسكي، ألحقت الهجمات والضربات الجوية الروسية، المدعومة بنيران أطقم الدبابات، الهزيمة بوحدات من اللواء الخامس التابع للحرس الوطني الأوكراني واللواء الثاني عشر التابع للقوات الخاصة آزوف.



وقال سافتشوك إن "العدو تكبد خسائر بلغت نحو 60 جنديا وتم تدمير مركبة قتالية ومركبة مدرعة وشاحنة صغيرة".