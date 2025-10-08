مصادر لـ الشروق: النخالة والهندي ومزهر ينضمون لوفد التفاوض بشرم الشيخ مساء اليوم

قيادي بحماس: الدور المصري يعمل طوال الوقت على احتواء واحتضان المقاومة وغزة

الجانب الإسرائيلي يركز حتى الآن على تبادل الأسرى فقط.. والحركة منفتحة ومرنة

الغموض لا يزال يكتنف الكثير من الملفات بالنسبة للجانب الإسرائيلي مما يشكك في نواياه

أكد مصدر قيادي بحركة الجهاد انضمام كل من الأمين العام للحركة زياد النخالة، ومحمد الهندي نائب الأمين العام، إلى وفد التفاوض الفلسطيني في مدينة شرم الشيخ مساء الأربعاء.

كما أكد مصدر بالجبهة الشعبية التحاق جميل مزهر، نائب الأمين العام بالحركة، إلى الوفد في التوقيت ذاته، كاشفًا أن قائمة الأسرى التي تم تبادلها مع وفد الاحتلال الإسرائيلي تضمنت اسم الأمين العام للجبهة أحمد سعدات.

تعنت إسرائيلي

من جانبه، قال قيادي بحركة حماس مطلع على المفاوضات إن الوفد الإسرائيلي المفاوض في شرم الشيخ رفض تقديم أية أجوبة بشأن قائمة الأسرى التي قدمتها حماس من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل التي تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأوضح أن الوفد الإسرائيلي أبلغ الوسطاء أنه بحاجة لمزيد من الوقت حتى يقدم ردًا بشأن إطلاق سراح الأسماء التي تضمنتها القائمة، وجاء في مقدمتهم المناضل مروان البرغوثي القيادي بحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

وحول ما إذا كان وصول كل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ بمثابة دلالة على حدوث اختراق في المفاوضات، قال قيادي رفيع المستوى بحماس مطلع على تفاصيل المفاوضات إن وصول كوشنر وويتكوف ومن قبلهما رئيس الوفد الإسرائيلي رون دريمر، هدفه الأساسي ممارسة ضغط لدفع الحركة باتجاه تبادل الأسرى فقط.

وذكر أن هذا الاتجاه هو ما بدا من سلوك الوفد الإسرائيلي خلال يومي المفاوضات التمهيدية، حيث كان التركيز فقط على التبادل والحصول على الأسرى دون إبداء أية مرونة في التعامل مع أية بنود أخرى.

وبحسب المصدر فإن أعضاء الوفد الإسرائيلي برروا ذلك بأنهم غير مخولين بالحديث في غير هذا الملف خلال المفاوضات الأولية.

حماس تتحدث عن مرونة

وأكد القيادي بالحركة أن حماس قدمت مرونة كبيرة خلال الحديث مع الوسطاء، وأكدت انفتاحها الكبير على مناقشة كافة الملفات بشفافية ووضوح.

لكن الغموض لا يزال يكتنف الكثير من الملفات بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهو ما يجعل الحركة متشككة في النوايا الإسرائيلية.

وأبدى القيادي في الوقت ذاته تقديره للوسطاء في مصر وقطر بشأن الجهود الكبيرة المبذولة من جانبهم من أجل التوصل لاتفاق.

وشدد على أن الدور المصري يعمل طوال الوقت على احتواء واحتضان المقاومة وغزة، وداعم لمصالحها.

دعوة وتفاؤل من الرئيس السيسي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب غزة يحضرها مبعوثون رفيعو المستوى ممثلين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا ترامب لحضور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار حال الوصول إليه.

وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».

وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه لانتهاز هذه الفرصة والحرص على أن تكون نهاية هذه الحرب من خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ.

ودعا الرئيس السيسي، الرئيس ترامب للاستمرار في إرادته من أجل إنهاء الحرب، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار، موضحًا أن هناك تكليفًا صدر للمبعوثين الأمريكيين بالتوصل إلى إنهاء الحرب خلال تلك الجولة من المفاوضات.