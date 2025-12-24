الأمم المتحدة: نتابع تطورات حلب بالتنسيق مع الحكومة السورية وسط تصاعد الاحتياجات الإنسانية

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أنه يواصل، بالتعاون مع شركائه الإنسانيين، التنسيق مع الحكومة السورية ومتابعة المستجدات الميدانية في مدينة حلب، في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهدته بعض أحيائها.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الأعمال العدائية الأخيرة أسفرت عن قصف عدد من المناطق السكنية، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للسكان.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة السورية، تسببت هذه التطورات بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، بحسب تلفزيون سوريا.

وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية سارعت إلى إرسال إمدادات طبية طارئة إلى الجهات الصحية المعنية، في إطار الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الناتجة عن التصعيد.

وفي السياق نفسه، شدد مكتب أوتشا على أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة في مختلف أنحاء سوريا، لافتا إلى أن نحو 16.5 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يقارب ثلثي عدد السكان.

وكانت مدينة حلب قد شهدت، مساء الاثنين، اشتباكات متقطعة بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أعقبها قصف صاروخي نفذته "قسد" على أحياء سكنية، أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين.

وأفاد تلفزيون سوريا بأن الاشتباكات اندلعت عقب استهداف قناص تابع لـ"قسد" حاجزا للأمن الداخلي قرب دوار الشيحان، المحاذي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

من جهتها، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن قوات "قسد" بدأت التصعيد، مشيرة إلى أنها "هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري في محيط حي الأشرفية"، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن والجيش.