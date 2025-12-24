رادنيك الصربي يرفض عرض الأهلي لضم دوجلاس أوسو

كشفت وسائل إعلام صربية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم الغاني الشاب دوجلاس أوسو، جناح فريق رادنيك الصربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة Sportal الصربية أن الأهلي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 2.5 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، إلا أن إدارة النادي الصربي رفضت العرض في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير أن رادنيك يراهن على ارتفاع القيمة السوقية للاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من عدة أندية أوروبية، بعدما تلقى النادي اتصالات واستفسارات متعددة بشأنه مؤخرًا.

ويقدم دوجلاس أوسو مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق الصربي قادمًا من غانا، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها هذا الموسم، إلى جانب تميزه بالسرعة والقدرة الكبيرة على المراوغة، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

ويتحرك الأهلي لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم، في ظل ازدحام جدول المنافسات محليًا وقاريًا، حيث يسعى الجهاز الفني لتعزيز أكثر من مركز داخل الفريق.

ويرتبط اسم الأهلي بعدد من الصفقات المحتملة خلال الميركاتو المقبل، أبرزها لاعب وسط بتروجت حامد حمدان، إلى جانب البحث عن مهاجم جديد ليكون بديلًا محتملاً للفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي.