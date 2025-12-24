قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وهي تبني الدولة الحديثة، كانت منتبهة لمسألة الدين وتداعياتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء: «وإحنا بنبني دولة حديثة، كنا واخدين بالنا إن في دين بيحصل، لكن مش معمول حسابه، الصدمات الخارجية غير المسبوقة في وقت متسارع، والتي يئن العالم كله بسببها».

وأشار إلى أن الدولة اضطرت للاستدانة لتعويض تراكمات 30 سنة ماضية تسببت في تأخر مصر، مناشدًا المواطنين للمقارنة بين شكل الدولة عام 2014 وشكلها الآن.

وأكمل: «ندرك تماما أن احتياجات المواطن أكبر ولسه قدامنا شوط كبير حتى تصل الدولة إلى المكانة التي نحلم بها، لكننا نجحنا أيضًا في خفض نسبة الدين من الناتج المحلي من 96% قبل عامين، إلى 84% هذا العام».

وتعهد بأن الحكومة ستخفض الدين إلى نسبة لم ترها الدولة المصرية منذ 50 عامًا، مشيدًا بما تحقق من نمو للاقتصاد وانخفاض الفائدة وتأثيره على خدمة الدين.

واستطرد: «في 2014 كنا دولة في شبه حطام، كل البنية الأساسية والخدمات متداعية ونعاني من مشكلات كبيرة ومزمنة، أما الآن نحن على أرض ثابتة، وبتخطيطنا وجهدنا كلنا سويا خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة مصر هتكون في مكان تاني خالص»