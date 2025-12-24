كاتس: إسرائيل تتابع ملف إيران عن كثب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تتابع عن كثب التطورات الخاصة بإيران.

وأضاف كاتس، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من سلاح الجو: "أتابع التقارير حول إيران، التي ألحقنا بها أضرارا جسيمة، إلى جانب شركائنا الأمريكيين، خلال حرب الـ١٢ يوما"، وفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية.

وتابع مشددا: "هناك مبدأ واحد لا خلاف عليه: ما كان قبل السابع من أكتوبر لن يكون بعده.. لن نسمح بتهديدات إبادة ضد إسرائيل".

وقالت مصادر إسرائيلية وأمريكية، إن إيران ستكون القضية المحورية في اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف الإيراني ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود طهران لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج النووي.

إلى ذلك، كشف نتنياهو خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من سلاح الجو أنه في أعقاب أداء منظومات الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب، باتت دول عديدة تسعى لشراء التكنولوجيا الإسرائيلية.



وأشار إلى صفقة منظومة "حيتس 3" مع ألمانيا، وتحدث عن لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي طلب شراء منظومات إضافية.

وصرح نتنياهو: "دول مهمة أخرى في العالم تقف في الطابور"، على حد تعبيره.

وأضاف: "يجب فهم حجم التحول التاريخي: بعد 80 عاما على المحرقة، سلاح تطوره دولة اليهود يحمي سماء أوروبا.. من شعب أعزل تحولنا إلى شعب يدافع عن نفسه ويتغلب على أعدائه"، على حد زعمه.