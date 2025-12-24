وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية تحسنت دون فرض أعباء جديدة

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الخاص حقق نموًا كبيرًا بأكثر من 27% بعد تحييد أثر التضخم.

وأوضح أن الاستثمار الخاص حقق خلال الربع الأول من العام المالي 66% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى تراجع التضخم لنحو 12% ما يعني تراجعًا نسبيًا في الأسعار.

وذكر أن هذه المؤشرات لها تأثير كبير على أسعار الفائدة، وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص العمل.

ولفت إلى أن معدلات نمو الصادرات تسجل نموًا ملحوظًا، كما أن نوعيتها في تزايد مستمر، بجانب تحقيق حالة من الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية جاء دون فرض أعباء جديدة.

ونوه بأن هذه المعدلات جاءت من خلال التحفيز والتحسين وخلق الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات الضريبية ليُسجل 35% وهو المعدل السنوي.

وأفاد بتحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% في أول خمسة أشهر، ولفت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست إيجابيًّا خلال المراجعات مع صندوق النقد الدولي.