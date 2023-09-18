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أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، أن بعض شركات الاتصالات تأثرت، الاثنين، بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها.

جاء ذلك نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقالت الهيئة إنه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وجاري تقييم مستوى محاولة الاختراق.

وأضافت الوزارة أن إجراءات تحويلات الرواتب لن تتأثر بالاختراق.