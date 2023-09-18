 15 أكتوبر.. سينما زاوية تعرض أفلام مهرجان الجونة بعد يومين من الافتتاح - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 2:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

15 أكتوبر.. سينما زاوية تعرض أفلام مهرجان الجونة بعد يومين من الافتتاح

أحمد فاروق
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:15 م

يطلق مهرجان الجونة، هذا العام مبادرة "الجونة في زاوية"، وهو مشروع للتعاون مع سينما زاوية بالقاهرة، حيث سيتم تدشين برنامج خاص لعرض أفلام مهرجان الجونة بسينما زاوية، بداية من يوم 15 أكتوبر وحتى يوم 21 من الشهر نفسه. 

ويجري خلال البرنامج، عرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة الـ7 مساءً، والثاني في الـ10 مساءً، أما يوم الجمعة فسيكون مخصصًا لعرض أفلام "جماعة الفيلم السوداني"، القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثًا، والتي يحتفي بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج "عروض خاصة"، وهي الأفلام التي أنجزها مخرجون حالمون هم: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد، ويكون ذلك في الـ4 مساء بسينما زاوية بالقاهرة. 

وكان معهد "أرسينال" للسينما وفنون الفيديو في برلين أعاد إحياء هذه الأفلام حفاظًا على هذه "الكنوز" السينمائية.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان الجونة ستقام خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك