يطلق مهرجان الجونة، هذا العام مبادرة "الجونة في زاوية"، وهو مشروع للتعاون مع سينما زاوية بالقاهرة، حيث سيتم تدشين برنامج خاص لعرض أفلام مهرجان الجونة بسينما زاوية، بداية من يوم 15 أكتوبر وحتى يوم 21 من الشهر نفسه.

ويجري خلال البرنامج، عرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة الـ7 مساءً، والثاني في الـ10 مساءً، أما يوم الجمعة فسيكون مخصصًا لعرض أفلام "جماعة الفيلم السوداني"، القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثًا، والتي يحتفي بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج "عروض خاصة"، وهي الأفلام التي أنجزها مخرجون حالمون هم: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد، ويكون ذلك في الـ4 مساء بسينما زاوية بالقاهرة.

وكان معهد "أرسينال" للسينما وفنون الفيديو في برلين أعاد إحياء هذه الأفلام حفاظًا على هذه "الكنوز" السينمائية.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان الجونة ستقام خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل.