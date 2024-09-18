وزارة العمل: 950 فرصة عمل في 12 شركة لشباب بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل، توفير 950 فرصة عمل لشباب بمحافظة القاهرة، في 12 شركة بالقطاع الخاص، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات، وذلك في إطار مشاركة الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأضافت الوزارة، في بيان، لها اليوم الأربعاء، أن المهن المطلوبة هى: مهندسين تخصصات مختلفة وأطباء وصيادلة ومحاسبين ومدير مشروع وخدمة عملاء ومدخل بيانات وتمريض وطباخين ومساعد شيف وفنين جميع التخصصات وعمال عاديين ونظافة وعمال مخازن وجميع مهن الفندقة وموظفين ممرات.

وأكدت الوزارة أن من يرغب الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم متاح عليها لمدة أسبوعين من خلال الرابط الإلكتروني التالى: https://forms.gle/9cjkaqDFTj6UxjXg9.

ووجه وزير العمل محمد جبران، الإدارات المركزية المعنية، والمديريات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريبب المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.