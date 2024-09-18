أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بصدور إرادة ملكية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان.

ونشرت الوكالة نص الإرادة الملكية، والذي جاء كالآتي:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ:

يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

2- يعين أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

3- يعين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

4- يعين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

5- يعين المهندس وليد محي الدين سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

6- يعين الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

7- يعين الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

8- تعين لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

9- يعين المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.

10- يعين يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

11- يعين الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

12- يعين السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

13- يعين الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

14- يعين الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

15- يعين المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

16- يعين الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- يعين مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.

18- يعين الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.

19- تعين وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

20- يعين الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

21- تعين الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- تعين زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

23- تعين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

24- يعين عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

25- يعين عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

26- يعين الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

27- يعين خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

28- يعين الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

29- يعين مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

30- يعين الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

31- يعين المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

32- يعين المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.