سي إن إن: إسرائيل تقف وراء انفجارات البيجر في لبنان

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنها علمت بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي تسبب في انفجار الآلاف من أجهزة البيجر الخاصة بأعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء.

وأفادت التقارير بأن العملية، التي أسفرت عن إصابة المئات في جميع أنحاء لبنان، نتيجة لعملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" والجيش الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مطلعين على العملية، أن إسرائيل وضعت مواد متفجرة في شحنة من أجهزة البيجر المصنوعة في تايوان، والتي تم استيرادها إلى لبنان وكانت موجهة إلى حزب الله.

وتم زرع المتفجرات بجوار البطارية في كل جهاز بيجر، وتم تركيب مفتاح للتفجير عن بُعد، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وانفجرت الأجهزة بشكل متزامن بعد تلقي رسالة ظهر يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 2800، بما في ذلك 170 على الأقل في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وحمل حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل مسؤولية الهجوم، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.