موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا

رصدت الكاميرات موقفا محرجًا خلال مراسم الترحيب الرسمي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في بريطانيا من قبل العائلة الملكية.



وأبان الفيديو الذي التُقط يوم الأربعاء 17 سبتمبر، الرئيس ترامب وزوجته وهما يُستقبلان من قِبل الأمير ويليام وكيت ميدلتون في ساحات قلعة وندسور، في مستهل زيارتهما التي تستمر عدة أيام إلى بريطانيا.

وبعد الاستقبال الأولي، اصطحب ويليام وكيت الزوجين ترامب للقاء الملك تشارلز والملكة كاميلا خارج "فيكتوريا هاوس".

واستقبل الملك ترامب وزوجته بلطف، وكذلك فعل سكرتيراهما الخاصان السير كلايف ألدرسون وصوفي دينشام، قبل أن تتفرق الأحاديث.

وبدأ ترامب بالحديث مع الملك تشارلز والأمير ويليام، بينما التفتت الملكة كاميلا نحو ميلانيا ترامب وبدأت بالدردشة معها. عندها تقدمت الأميرة كيت ميدلتون نحو حماتها وشاركت في الحديث مع السيدة الأمريكية الأولى.



وأظهرت اللقطات كيت ميدلتون، 43 عاما، وهي منهمكة في حديث عميق مع ميلانيا ترامب، 55 عاما، عندما بدت الملكة كاميلا، 78 عاما، وكأنها تشير إلى كيت كي تتحرك جانبا، حيث أنهت الأخيرة حديثها سريعا مع زوجة الرئيس الأمريكي وعادت إلى جانب زوجها، تاركة الملكة في محادثتها الخاصة، فيما أُفسح المجال لعربات تجرها الخيول لنقل الضيوف إلى داخل قلعة وندسور.