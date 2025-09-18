أستراليا تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 62% و70% بحلول 2035

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت أستراليا، اليوم الخميس، إنها حددت هدفا جديدا لخفض الانبعاثات الغازية بنسبة تتراوح ما بين 62% و70% لتصبح أقل من مستويات 2005 بحلول 2035.

ويضيف الهدف الجديد لطموحات أستراليا بخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول نهاية هذا العقد، وتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز هدف حكومته بشأن خفض الانبعاثات أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أنه وفقا لاتفاقية باريس للمناخ التي تم توقيعها منذ عقد، فإنه يتعين على الدول زيادة أهداف نسب خفض الانبعاثات كل خمسة أعوام.