نيابة قنا تستمع للمتهمين بواقعة ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار بمكتب صحة دشنا

استمعت نيابة مركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الخميس، إلى أقوال عدد من المتهمين في واقعة ضبط أشخاص بينهم موظفون بمكتب صحة دشنا، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف المبنى.

فيما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية من هيئة الآثار لمعاينة موقع الحفر، وبيان ما إذا كانت هناك شواهد أثرية من عدمه.

وكانت معلومات وردت لمسئولي صحة قنا، تفيد بوجود تحركات مريبة داخل المكتب في ساعات متأخرة من الليل، إذ أكد شهود عيان من الأهالي أنهم لاحظوا تردد بعض العاملين على المستوصف ليلًا وسماع أصوات حفر خفيفة؛ ما أثار شكوكهم ودفعهم لإبلاغ الجهات المعنية.

ووجهت مديرية الصحة، بناءً على تلك البلاغات، بمعاينة الوحدة الصحية، حيث عُثر على غرفة مغلقة دون مفاتيح، وداخلها حفرة وسرداب وأدوات حفر ومقاطف، وأُخطرت الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على عدد من المتورطين، فيما تواصل قوات الأمن جهودها لضبط باقي المشاركين.

وأجرت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، معاينة لمبنى صحة دشنا، حيث تبين أن أعمال الحفر يُشتبه أنها بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر، فيما تم إخطار منطقة آثار قنا، والجهات المختصة؛ لفحص الموقع وإعداد تقرير رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وقال أحد الأثريين بمنطقة آثار قنا، رفض ذكر اسمه، لـ"الشروق"، إن أعمال الحفر العشوائي تمثل خطرًا بالغًا على التراث الأثري، نظرًا لأنها غالبًا ما تؤدي إلى فقدان معالم أثرية لا يمكن تعويضها.

وأشار إلى أن التنقيب غير الشرعي لا يقتصر ضرره على سرقة القطع الأثرية، بل يشمل أيضًا تشويه المواقع التاريخية، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لردع المخالفين في وقائع التنقيب العشوائي عن الآثار.