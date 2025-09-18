رئيس جامعة سوهاج يعلن تعيين 16 معيدا في حفل تخريج الدفعة 15 بكلية التمريض

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تعيين 16 معيدًا من أوائل خريجي الدفعة الخامسة عشرة بكلية التمريض، مع تكليف الخريجين بالعمل في مستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك خلال حفل تخرج الدفعة الذي شهدته الكلية وسط أجواء من البهجة.

حضر الحفل الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميدة الكلية، والدكتورة أماني علي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وفي كلمته، هنأ رئيس الجامعة الخريجين وأسرهم ببدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على جهودهم، ولإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه من دعم للطلاب، مؤكداً أن مستشفيات سوهاج الجامعية في انتظارهم للعمل وتقديم خدماتهم للمرضى مع الالتزام بالأعراف والتقاليد المهنية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالناصر يس عن تقديره لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة، متمنيًا للخريجين مستقبلاً عمليًا حافلاً بالنجاح.

وقدمت الدكتورة غني عبد الناصر الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للكلية وحرصه على تطوير العملية التعليمية، مشيرة إلى سعي الكلية لإعداد خريجين متميزين علميًا وعمليًا لتلبية احتياجات القطاع الصحي.

كما أكدت الدكتورة أماني علي على فخر الخريجين بانتمائهم للجامعة وضرورة تقدير مهنة التمريض لما لها من دور حيوي في تقديم الرعاية الصحية.

وخلال الحفل، ردّد الخريجون قسم مزاولة مهنة التمريض خلف عميدة الكلية، قبل أن يختتم الحفل بتكريم المتفوقين والتقاط الصور التذكارية.