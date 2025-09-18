• في المتحف المصري الكبير.. المشروع الوطني للقراءة يكرم الفائزين بدورته الرابعة بجوائز قدرها 20 مليون جنيه

تنظم مؤسسة البحث العلمي مع شركائها الإستراتيجيين الحفل الختامي للموسم الرابع من "المشروع الوطني للقراءة" السبت 20 سبتمبر بالمتحف المصري الكبير.

ويُعلن المشروع عن الفائزين في الموسم الرابع على مستوى الجمهورية في المنافسات الثلاثة من منافسات المشروع وهي: (الطالب المثقف والجامعي المثقف، والمعلم المثقف)؛ إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى في كل منافسة على كأس المنافسة واللقب وجائزة مالية قدرها مليون جنيه، ويحصل أصحاب المراكز الثانية على جائزة قدرها نصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى ١٠٠ ألف جنيه حتى تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.

وقد تأهل 32 قارئا من مجموع ما يقارب 1000 متنافس للوصول إلى منصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون جنيه، كما تعلن المؤسسة عن انطلاق الدورة الخامسة للمشروع بعد الحفل الختامي مباشرة، ليواصل رسالته نحو تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ويسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميًّا وعالميًّا توافقًا مع رؤية الدولة لعام 2030.

ويحضر الاحتفالية لفيف من أصحاب المعالي الوزراء ونجلاء سيف الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي ونخبة من رؤساء من الجامعات وقيادات الميدان التربوي والأزهري والتعليم العالي والشخصيات العامة والأدبية والثقافية والإعلامية في مصر.

كما يشهد الحفل هذا العام إطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع الوطني بحلته الجديدة، بالإضافة لإطلاق العديد من المبادرات الثقافية والقرائية الطموحة.

وجدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي أطلقت المشروع الوطني للقراءة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة، وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه.

كما يذكر أن المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على 4 منافسات رئيسة، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "الجامعي المثقف"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، ومنافسة "المؤسسة التنويرية" وهى منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية التى تُشجع على القراءة، وتدعم أهداف المشروع.

عن المشروع الوطني للقراءة،،، مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام، ليسهم في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة.

عن مؤسسة البحث العلمي

مؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر البرامج التربوية الإبداعية المتجددة المستندة على الأدلة العلمية والمستنيرة بالخبرات الواعية، واستمرت المؤسسة منذ بداياتها الأولى عام 1998م في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، وقد أهلها لذلك سنوات طوال من العمل المتواصل في بناء المعايير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والتحكيم فغدت بيتًا ثريًّا للخبرة في إدارة هذه المشاريع، للإسهام في إحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة والمشاريع ذات الصلة بالتعليم.