طالب المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الجمعة، باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

جاء ذلك، في بيانٍ أصدره المتظاهرون في لبنان، في وقتٍ تتواصل في الاحتجاجات في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قد قال أنه يعطي نفسه والحكومة "مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، محذراً: "وإلا سيكون لي كلام آخر".

ويواصل اللبنانيون، احتجاجاتهم في الشوارع لليوم الثاني على التوالي، واغلقوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في حراك موحد ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.