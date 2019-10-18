 لبنان.. المتظاهرون يردون على كلمة الحريري بالمطالبة باستقالته - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2019 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

لبنان.. المتظاهرون يردون على كلمة الحريري بالمطالبة باستقالته


نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 8:41 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 8:41 م

طالب المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الجمعة، باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

جاء ذلك، في بيانٍ أصدره المتظاهرون في لبنان، في وقتٍ تتواصل في الاحتجاجات في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قد قال أنه يعطي نفسه والحكومة "مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، محذراً: "وإلا سيكون لي كلام آخر".

ويواصل اللبنانيون، احتجاجاتهم في الشوارع لليوم الثاني على التوالي، واغلقوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في حراك موحد ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك