ذكرت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يتابع ثنائي ليفربول محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني من أجل الحصول على خدمات أحدهما.

وكشف موقع «ديفنسا سنترال» الإسبانية، أن ريال مدريد يراقب صلاح وماني هادفا التعاقد مع أحدهما في صيف 2020 القادم.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الوضع في الأنفيلد متوتر للغاية بين صلاح وماني بعد واقعة مباراة بيرنلي.

وكانت مباراة الجولة الرابعة بين ليفربول وبيرنلي شاهدة على واقعة غضب ماني من صلاح بعدم تمرير الأخير الكرة للسنغالي أمام مرمى الخصم، ولكن أعلن ماني قبل عدة أيام انتهاء الأزمة وأن الأمور بينه وبين صلاح على ما يرام.

جدير بالذكر أن صلاح وماني نجحا في الفوز بجائزة هداف البريميرليج بالموسم الماضي بعدما سجلا 22 هدفا بالتساوي مع الجابوني بير إيميرك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بعد مرور 8 جولات وبرصيده 24 نقطة، ويبعد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بـ8 نقاط.