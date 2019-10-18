الهلال يهزم ضمك بثلاثية ويواصل صدارته للدوري السعودي

فاز الهلال على ضيفه ضمك 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المرحلة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ( الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.