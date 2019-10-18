أردوغان: العملية العسكرية بشمال سوريا ستتواصل حال عدم تنفيذ أمريكا وعودها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإن عملية نبع السلام بشمال سوريا ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها في هذا الخصوص.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في اسطنبول اليوم الجمعة أنه يريد إقامة "منطقة آمنة" خالية من الميليشيات الكردية يبلغ طولها أكثر من 440 كم ، وتصل إلى حدود العراق.

واضاف اردوغان أن من ميزات اتفاقنا مع الأمريكيين هي أن "قواتنا الأمنية" لن تغادر المنطقة ،وان تركيا الولايات المتحدة ستكونان على اتصال دائم، واللقاءات بين وفود بلدينا ستستمر".

وتابع " حصلنا على وعود من الجانب الأمريكي بأن تكون هذه المرحلة تحت قيادة تركيا وبتعاون كامل بين الجانبين"

وذكر الرئيس التركي، أن مهلة الـ120 ساعة المتفق عليها مع الولايات المتحدة تشمل مغادرة القوات الكردية ألمنطقة الآمنة.

ذكر أن تركيا أكثر من تصدى بفاعلية لعناصر داعش في سوريا، موضحا "نخطط لتأمين عودة مليون إلى مليوني لاجئ سوري إلى المنطقة الآمنة في شمال سوريا".

ونفى أردوغان وقوع اشتباكات بين القوات التركية والقوات الكردية في شمال سوريا، بعد يوم واحد من اتفاق الولايات المتحدة وأنقرة وواشنطن على هدنة في شمال سورية.

وقال إنه يعتبر اللقاء المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عاملاً آخراً في مرحلة تعليق عملية "نبع السلام".

كانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة، وانسحاب ماتصفهم تركيا بـ" الإرهابيين" من المنطقة الآمنة.