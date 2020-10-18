لجنة مجابهة كورونا بتونس: اللجوء إلى حجر صحي شامل وارد في ظل تفشي الوباء

أكد مدير معهد "باستور" وعضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس، الهاشمي الوزير، أن إمكانية اللجوء للحجر الصحي الشامل واردة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وأوضح عضو لجنة مجابهة "كورونا" بتونس - في تصريحات اليوم الأحد - أن كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس "كورونا" بهذا النسق، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات تدرس حسب تطور الحالة الوبائية، ولا يوجد شئ ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددًا الحجر الصحي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، في آخر بيان لها، أنه تم تسجيل 5752 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس "التاجي" إلى 40 ألفًا و542 مصابًا، فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة إلى 626 حالة وفاة.