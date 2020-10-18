أرمينيا وأذربيجان تتفقان على وقف إطلاق نار إنسانى جديد

اتفقت أرمينيا وأذربيجان على "وقف إطلاق نار إنساني" جديد يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت / الأحد، حسبما ذكرت وزارتا الخارجية الأرمينية والأذربيجانية.

وجاء هذا الإعلان عبر بيانات أصدرتها وزارتا خارجية البلدين في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

وتأتى المحاولة الجديدة لفرض السلام في الوقت الذي قالت فيه كل من روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصل بنظيريه في الساعات التي سبقت الإعلان، وحث الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار الذى لم يدم طويلا وساعد هو في التوسط للوصول إليه الأسبوع السابق.